كأس العالم 2026.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين هولندا والمغرب

انتهى الشوط الأول من المواجهة التي تجمع منتخبي هولندا والمغرب بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المقام ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة حذرًا كبيرًا من المنتخبين، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، مع محاولات متبادلة لاختراق الدفاعات، إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي حالا دون هز الشباك.

واعتمد المنتخب المغربي على التماسك الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة، مستفيدًا من سرعة لاعبيه على الأطراف، بينما حاول المنتخب الهولندي فرض سيطرته على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة، دون أن ينجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

تشكيل منتخب المغرب

دخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، شادي رياض، ديوب، نصير مزراوي.

خط الوسط: بوعدي، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: إسماعيل الصيباري، بلال الخنوس، العيناوي.

تشكيل منتخب هولندا

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ناثان آكي، يوريل هاتو، فان هيكي.

خط الوسط: رايان جرافينبيرج، فرينكي دي يونج، دينزل دومفريس، ميكي فان دي فين.

خط الهجوم: كودي جاكبو، براين بروبي، سمرفيل.

الحسم مؤجل إلى الشوط الثاني

ورغم المحاولات المتبادلة من كلا المنتخبين، فإن الشوط الأول انتهى دون أهداف، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى الشوط الثاني، الذي ينتظر أن يشهد اندفاعًا هجوميًا أكبر من الطرفين، في ظل رغبة كل منتخب في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في البطولة العالمية