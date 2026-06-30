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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط: المغرب يواجه الكبار دون رهبة.. ويستحق التأهل لدور الـ16

المغرب
المغرب
يمنى عبد الظاهر

هنأ الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط منتخب المغرب بعد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بالمستوى والشخصية التي ظهر بها “أسود الأطلس” خلال مشوارهم في البطولة.

وأكد عبد الباسط أن المنتخب المغربي بات يدخل أي مواجهة أمام أقوى المنتخبات “رأسًا برأس”، بل أصبح منافسًا يحظى باحترام الجميع ويحسب له ألف حساب، معتبرًا أن ذلك هو نتيجة طبيعية لما حققه في النسخة الماضية من كأس العالم.

واختتم رسالته بتوجيه التهنئة للشعب المغربي، قائلًا: “ديما مغرب.. مليون مبروك لإخواتنا المغاربة التأهل إلى دور الـ16.


ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة
وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.
 

منتخب المغرب أسود الأطلس بطولة كأس العالم 2026 ركلات الترجيح المنتخب المغربي عيسى ديوب

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