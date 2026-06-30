رجل مباراة المغرب وهولندا في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح مدافع المنتخب المغربي عيسى ديوب جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين المغرب وهولندا ضمن منافسات دور الاثنين والثلاثين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد المستوى المميز الذي قدمه طوال اللقاء.





ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

أداء مميز استحق الإشادة

ولم يقتصر تألق ديوب على تسجيل هدف التعادل، بل قدم مباراة قوية على المستوى الدفاعي، حيث نجح في إيقاف العديد من المحاولات الهولندية، وظهر بثبات كبير طوال اللقاء، الأمر الذي جعله يحظى بإشادة واسعة من الجماهير والمتابعين، إلى جانب استحقاقه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

المغرب يواصل الحلم في البطولة

ويواصل المنتخب المغربي مشواره في البطولة العالمية بثقة كبيرة، بعدما تجاوز أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في مواجهة اتسمت بالقوة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

ويأمل أسود الأطلس في استثمار هذا الانتصار المعنوي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال الأدوار المقبلة، خاصة بعد الأداء الجماعي المميز والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، والتي كانت العامل الحاسم في انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ومواصلة المنافسة على تحقيق إنجاز جديد في تاريخ الكرة المغربية.