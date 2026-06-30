عدالة كرة القدم هبطت على مونتيري.. شوبير يحتفي بتأهل المغرب

علق الإعلامي أحمد شوبير على تأهل منتخب المغرب لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب هولندا بركلات الترجيح، مؤكدًا أن “عدالة كرة القدم هبطت على مونتيري”.

وكتب شوبير عبر حسابه: “عدالة كرة القدم هبطت على مونتيري.. أسود الأطلسي في دور الـ16 عن جدارة حتى لو كانت بركلات الترجيح… ألف مبرووووك للمغرب.”

وجاءت إشادة شوبير بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المغربي، ليواصل “أسود الأطلس” مشوارهم في المونديال ويحجزوا مقعدهم في الدور المقبل عن استحقاق.

ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.

