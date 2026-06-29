مدرب منتخب المغرب: ثقتنا في لاعبينا كبيرة ونقاتل من أجل الوطن

أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن فريقه يدخل مواجهة هولندا في دور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العالم بروح مليئة بالثقة والإصرار، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن الهدف الأول هو إسعاد الجماهير وتشريف الوطن.

رسالة إلى الجماهير المغربية

وجه وهبي رسالة مباشرة إلى الجماهير المغربية، دعاهم خلالها إلى مواصلة دعم المنتخب والثقة في قدرات اللاعبين، مؤكدًا أن الجميع يعمل منذ اليوم الأول بإخلاص من أجل رفع راية الوطن. وأضاف أن أفضل وسيلة لإثبات هذا الالتزام ليست الكلمات، وإنما ما يقدمه اللاعبون داخل أرض الملعب، وهو ما يسعى المنتخب لإظهاره خلال المواجهة المقبلة.

موقفه من نظام البطولة

وتحدث مدرب المغرب عن نظام البطولة، موضحًا أنه لا يصفه بالظالم، لأن جميع المنتخبات كانت على دراية بالقواعد منذ إجراء القرعة، ولذلك لا يرى مبررًا للشكوى. وأشار إلى أن نظام تأهل أفضل أصحاب المركز الثالث يفرض تحديات عديدة، متوقعًا أن يشهد تعديلات في المستقبل بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المنتخبات.

واستشهد وهبي بمنتخب إسكتلندا، الذي أنهى مبارياته مبكرًا دون أن يعرف فرصه الحقيقية في التأهل، في حين كانت منتخبات أخرى تلعب وهي على دراية كاملة بما تحتاج إليه، معتبرًا أن هذه من النقاط التي تستحق المراجعة مستقبلًا.

الاحترام لا يكفي والانتصار يُحسم في الملعب

وشدد وهبي على أن الحديث عن ترشيح المغرب للفوز لا يعني الكثير بالنسبة له، مؤكدًا أن المباريات تُحسم داخل المستطيل الأخضر وليس في المؤتمرات الصحفية أو التوقعات الإعلامية. وأضاف أن احترام المنافسين للمنتخب المغربي يعد نتيجة طبيعية للعمل المتواصل الذي امتد لسنوات، لافتًا إلى أن المنتخب قدم واحدة من أجمل مباريات البطولة أمام البرازيل، ويأمل في تقديم مواجهة كبيرة جديدة أمام هولندا.