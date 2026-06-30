يستحق من البداية .. خالد بيومي يشيد بفوز المغرب على هولندا

أشاد الإعلامي خالد بيومي بفوز منتخب المغرب على هولندا في دور الـ ٣٢ من بطولة كأس العالم.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي إكس :" الأسود يستحق من البداية أداءً وشخصية وتاريخًا. 🇲🇦ديما مغرب.



ونجح المنتخب المغربي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بعدما تغلب على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب انتهاء الوقت الأصلي ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

هدف قاتل أعاد المغرب إلى المباراة

وكان عيسى ديوب صاحب الدور الأبرز في عودة المنتخب المغربي إلى أجواء اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده فرصة الاستمرار في المنافسة والدفع بالمواجهة إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح.