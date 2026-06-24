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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الفني لمنتخب المغرب: لا تشغلنا مباريات دور الـ32 ونركز على عبور هايتي

محمد وهبي
محمد وهبي
عبدالله هشام

أكد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب على سعيه لتحقيق الفوز أمام هايتي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وقال وهبي في تصريحات صحفية قبل المباراة: أجواء المباراة عادية تماماً نعرف الترتيب الحالي للمجموعة ولدينا حظوظ كبيرة جدا في التأهل لكن لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي والهدف الأساسي هو الفوز في المباراة 

وعن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة المباراة،وسط إمكانية مواجهة هولندا في الدور المقبل من البطولة قال : لا يوجد سبب للقلق بالتأكيد الحكم محترف والفيفا تعلم ما تفعله وإحصائياته مميزة وتجد أنه لا يشهر بطاقات صفراء وبالتأكيد سيكون شخص محايد تماما ونثق به وبالفيفا والأمر لا يشغلنا.

حال تصدر منتخب المغرب المجموعة فإنه سيواجه هولندا وأجاب مدرب المغرب على هذا الاحتمال قائلا : لا نفكر ابعد من مباراة هايتي ولكن اذا حدث فلدينا روابط هولندية في معسكرنا لاعبون نشأوا هناك ولكن لن نسبق الأحداث.

وأضاف:مباراة البرازيل كانت بمثابة مرجع قوي لنا أمام منتخب كبير، لكننا لا نفكر حالياً في هولندا أو غيرها ، الكثير من الناس يتحدثون عن هولندا، لكنني أعتقد أنهم لم يشاهدوا جيداً منتخب اليابان الذي يعتبر فريقاً ممتازاً وقوياً للغاية

وأوضح : المباريات الكبيرة ستفيدنا في الأدوار المقبلة، ولكن سواء سنواجه هولندا، أو اليابان، أو فرنسا، البرتغال، إسبانيا، أو الأرجنتين، المهم هو أننا مستعدون، وأعتقد أننا أظهرنا للجميع أننا نمتلك القدرة والمؤهلات لمقارعة أي خصم، ولا نركز على منافس واحد بعينه

واردف : هذه مباراة في كأس العالم لو سألت لاعبي هايتي "أنتم أقصيتم بالفعل، كيف تحضرون لهذه المباراة؟" سترى أنهم غداً سيكونون متحمسين للغاية لأنها مباراة مونديالية؛ سيرغبون في تحقيق فوزهم الأول، ونقاطهم الأولى، وهدفهم الأول

وواصل : لديهم أهداف حقيقية، والأمر نفسه ينطبق علينا، نحن نريد الفوز ونريد تصدر المجموعة، الحل الأفضل لتحقيق هذا الهدف هو التركيز على الفوز بالمباراة فقط، وإذا فكرنا في أي شيء آخر غير الفوز فسنندم على ذلك

وأكمل: أسمع الكثيرين يتحدثون عن عدد الأهداف وضرورة تسجيل الكثير منها... يجب أولاً الفوز بالمباراة، ثم نرى ما يمكننا فعله بناءً على مجريات اللقاء

واختتم مدرب منتخب المغرب قائلا: سنحضر لهذه المباراة تماماً كما حضرنا للمباريات السابقة، لن نغير أي شيء، وسندخل بنفس الطموح والحماس والاحترام لهذا الخصم، لأننا قمنا بتحليله بدقة منذ فترة طويلة قبل كأس العالم.

محمد وهبي منتخب المغرب هايتي كأس العالم المغرب وهايتي

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