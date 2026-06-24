منتخب المغرب يتمسك بأمل صدارة المجموعة أمام هايتي في ختام مجموعات كأس العالم

يستعد منتخب المغرب لختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 أمام منافسه هايتي فجر غد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة.

ويدخل منتخب المغرب الجولة الثالثة من دور المجموعات بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة للتأهل لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم.

ويتمسك منتخب المغرب بأمل التأهل لدور الـ 32 في صدارة ترتيب المجموعة حال سقوط منتخب البرازيل أمام اسكتلندا ، أما في حال فوز السيلساو فإن أسود أطلس يتأهلوا كثاني المجموعة او التأهل في الصدارة حال تحقيق فارق أهداف.

وتقام مباراة المغرب ضد هايتي في تمام الساعة 1:00 صباح الخميس بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لكأس العالم في مصر والشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة المغرب

ويحتل منتخب المغرب حتى الآن المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع البرازيل والفوز على إسكتلندا.

وجاء منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ومتفوقا على أسود أطلس بفارق الأهداف.