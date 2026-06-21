أشرف قاسم: منتخب المغرب يمتلك مقومات الوصول إلى المربع الذهبي

أشاد أشرف قاسم ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى الذي يقدمه منتخب المغرب خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن أسود الأطلس قدموا أداءً مميزًا خلال أول جولتين من البطولة.

وأوضح قاسم خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي المذاع عبر قناة MBC مصر 2 ، أن المنتخب المغربي يمتلك عناصر قوية في جميع الخطوط، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، إلى جانب امتلاك العديد من الحلول الفردية والجماعية التي تمنحه الأفضلية أمام المنافسين.

وأضاف: "المغرب ظهر بشكل جيد للغاية خلال أول مباراتين، والفريق يمتلك قدرات هجومية ودفاعية عالية، كما يجيد اللاعبون الانطلاقات السريعة والحلول الفردية المميزة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المغربي يمتلك كل المقومات التي تؤهله للوصول إلى المربع الذهبي في النسخة الحالية من كأس العالم.