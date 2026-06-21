عمرو أديب: قلبي غير مُطمئن قبل مُواجهة نيوزيلندا.. لكن أثق في رجال منتخب مصر |فيديو

أعرب عمرو أديب عن قلقه قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام نيوزيلندا، مؤكدًا أن لديه شعورًا مختلفًا عن المباراة السابقة، رغم ثقته الكبيرة في لاعبي المنتخب والجهاز الفني.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" إن لاعبي منتخب مصر يتحملون مسؤولية كبيرة ويمتلكون حماسًا وإصرارًا واضحين، مشيدًا بالجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز سيضع المنتخب في موقف قوي للغاية ويقربه من التأهل.

وأضاف أن منتخب نيوزيلندا يتمتع بقوة بدنية وسرعات عالية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن المنتخب المصري يمتلك الموهبة والروح القتالية وحب الوطن، وهي عوامل قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب.