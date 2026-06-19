قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باي باي بيبي.. هل يقترب ترامب من التخلي عن نتنياهو؟
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين في واقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام
ما حصلش مروان اللي كان سايق.. جودي فتاة حادث حدائق الأهرام تنفي دهس هدير بائعة الشاي
5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. بأسعار تحت المليون
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
تشكيل منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بكأس العالم 2026
محافظ الإسكندرية: مواصلة تطوير شبكة الطرق بجميع الأحياء
فرنسا: لن نوافق على رفع العقوبات على إيران ما لم يتضمن أي اتفاق برنامجها النووي
الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد القيد ومباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رئيس شعبة الدواجن يحسم الجدل: لا هرمونات في المزارع المصرية.. والدواجن آمنة تمامًا
ترامب: نتنياهو رئيس وزراء مقاتل ويجب الإشادة به
سياسية أمريكية تكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات مراجعة الكونجرس للاتفاق الأمريكي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كلنا هندفع الثمن.. تعليق ناري من عمرو أديب على اتفاق أمريكا وإيران

عمرو أديب
عمرو أديب

أثار الإعلامي عمرو أديب حالة من الجدل؛ بعد تعليقه على الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران، حيث طرح خلال برنامجه، تساؤلات، حول طبيعة المكاسب التي حصلت عليها طهران، مقارنة بما وصفه بحجم الخسائر والضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المشهد يحمل الكثير من علامات الاستفهام.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إن ما جرى بين الطرفين يفتح بابًا واسعًا للنقاش، متسائلًا عن شكل النتائج التي قد تترتب على هذا الاتفاق، خاصة في ظل الظروف التي كانت تمر بها إيران.

وأضاف أديب في تعليقه: "هي دي الهزيمة؟، أمال النصر يبقى إزاي؟"، مشيرًا إلى أن هناك من يرى أن إيران خرجت بمكاسب كبيرة من الأزمة، رغم الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وتابع الإعلامي: “ناس كتيرة تتمنى تضرب زي إيران، وتكسب كل اللي أخدته من الحرب دي، وإيران بلا سماء ولا قادة ولا اقتصاد، وكلنا هندفع الثمن”.

وأوضح أديب، أن الاتفاق جاء بشكل وصفه بأنه "لا يصدقه عقل"، قائلًا إن إيران كانت تواجه أزمات كبيرة على مستويات مختلفة، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الوضع السياسي أو الضغوط الدولية، ورغم ذلك وصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران أصبح محل نقاش واسع، قائلاً: "الاتفاق بين أمريكا وإيران مش مبلوع، والناس بتسأل هو لصالح مين؟"، مؤكدًا أن تداعياته لن تقتصر على الطرفين فقط، بل قد تمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.

واختتم أديب حديثه بالإشارة إلى أن هناك أصواتًا ترى أن النتائج التي حصلت عليها إيران جعلت البعض يتساءل عن طبيعة الحسابات السياسية وراء الاتفاق، مضيفًا أن تقييم ما حدث سيظل مرتبطًا بما ستكشفه المرحلة المقبلة من تفاصيل وتطورات.

عمرو أديب إيران أمريكا الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-6-2026

سعر العملات العربية

سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي بـ 13.2 جنيه والدينار الكويتي بـ 162.3 جنيه

سععر الذهب

بدون تغيير.. العملات الأجنبية في السوق الرسمية مساء اليوم الجمعة 19-6-2026

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. تغيرات تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد