عمرو أديب: ننتظر مراجعة الحكومة لـ أسعار البنزين بعد انتهاء الحرب بين أمريكا وإيران

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن وعود مجلس الوزراء بشأن مراجعة أسعار المحروقات بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، وتراجع أسعار البترول العالمية.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "رئيس الوزراء قال إن لما الحرب تخلص والنفط ينزل؛ هيتم مراجعة أسعار المحروقات في مصر".

وتابع الإعلامي عمرو أديب،: "وأنا عمرو مش بقول إن ده يحصل بُكره ولا آخر الشهر.. بس إحنا منتظرين هذه المراجعة للأسعار.. وده في حاجات كتير كمان زادت بعد كده.. هي البلد دي مش هيرخص فيها غير البيض بس؟".