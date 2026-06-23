صراع أوروبي مشتعل على جوهرة المغرب.. بوعدي يشعل الميركاتو بعد تألقه في المونديال

تحول المغربي الشاب أيوب بوعدي إلى أحد أبرز الأسماء المطلوبة في سوق الانتقالات الأوروبية، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب المغرب وليل خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الألماني باتريك بيرجر عبر شبكة "سكاي سبورت"، فإن إدارة ليل أصبحت منفتحة على بيع لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا، لكنها لن تنظر في أي عرض يقل عن 70 مليون يورو، في ظل الارتفاع الكبير لقيمته السوقية بعد تألقه في كأس العالم 2026.

ريال مدريد يتقدم السباق

ويأتي ريال مدريد في مقدمة الأندية الساعية لضم الموهبة المغربية، حيث تابع كشافو النادي الملكي اللاعب عن قرب خلال مواجهة المغرب والبرازيل، بحضور جوني كالافات، المسؤول عن ملف اكتشاف المواهب داخل النادي، وسط قناعة متزايدة داخل "سانتياجو برنابيو" بامتلاك بوعدي إمكانات استثنائية.

أرسنال وباريس وليفربول في الصورة

ولا يقتصر الاهتمام على ريال مدريد فقط، إذ يواصل أرسنال اتصالاته مع اللاعب وممثليه تمهيدًا لتكثيف المفاوضات عقب نهاية كأس العالم، بينما تتابع أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وليفربول وتشيلسي وبايرن ميونخ تطورات موقف اللاعب عن كثب.

عقد طويل يعزز موقف ليل

ويمتد عقد بوعدي مع ليل حتى صيف 2029، بعدما وقع على عقده الجديد في ديسمبر الماضي، وهو ما يمنح النادي الفرنسي قوة كبيرة في المفاوضات.

وكان رئيس النادي أوليفييه ليتونج قد أكد في تصريحات سابقة أن 50 مليون يورو لن تكون كافية للتخلي عن اللاعب، قبل أن ترتفع التقديرات الحالية إلى 70 مليون يورو على الأقل، مع استمرار تألقه على الساحة الدولية.

صفقة تاريخية تلوح في الأفق

ومع تزايد اهتمام كبار أوروبا، يبدو أن الصيف المقبل قد يشهد واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ المواهب الأفريقية الشابة، في ظل المنافسة المحتدمة على ضم بوعدي، الذي بات أحد أبرز اكتشافات كأس العالم 2026.