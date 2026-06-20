رقم تاريخي جديد.. أيوب بوعدي يواصل كتابة التاريخ مع المغرب

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن إنجاز تاريخي جديد حققه النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

ايوب بوعدي

وذكرت ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أيوب بوعدي أصبح، بعمر 18 عامًا فقط، أول لاعب أفريقي يشارك أساسيًا في مباراتين ببطولة كأس العالم قبل بلوغه سن الـ19 عامًا.

وأضافت أن موهبة المنتخب المغربي كررت إنجازًا تاريخيًا تحقق للمرة الأخيرة بواسطة النيجيري بارثولوميو أوغبيتشي في مونديال 2002، ليعيد بوعدي هذا الرقم إلى الواجهة بعد 24 عامًا كاملة.

ويعد بوعدي من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، بعدما لفت الأنظار بأدائه المميز مع منتخب المغرب في كأس العالم، رغم صغر سنه، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المستقبل في القارة الأفريقية.