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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد تألقه أمام البرازيل.. ماذا قال أيوب بوعدي عن أنباء انتقاله إلى بايرن ميونخ أو آرسنال؟

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
محمود أحمد

يواصل المغربي أيوب بوعدي فرض اسمه بقوة بين أبرز المواهب الصاعدة في كأس العالم 2026 بعدما قدم عرضًا استثنائيًا أمام البرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات ليصبح حديث وسائل الإعلام الأوروبية وهدفًا متجددًا لكبار القارة العجوز خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ورغم تصاعد التكهنات بشأن مستقبله وارتباط اسمه بعدد من الأندية الكبرى فضل لاعب وسط المنتخب المغربي تأجيل الحديث عن أي خطوة مقبلة، مؤكدًا أن تركيزه الكامل ينصب حاليًا على مشوار "أسود الأطلس" في البطولة العالمية.

نجم جديد يولد على مسرح كأس العالم

في كل نسخة من كأس العالم يظهر لاعب شاب ينجح في خطف الأضواء ولفت أنظار المتابعين والكشافين حول العالم ويبدو أن أيوب بوعدي يسير بخطوات ثابتة نحو لعب هذا الدور في النسخة الحالية.

ففي مباراة المغرب والبرازيل لم يكن الحديث مقتصرًا على النتيجة أو الأداء الجماعي للمنتخب المغربي بل امتد إلى المستوى المذهل الذي قدمه لاعب الوسط الشاب والذي بدا وكأنه يمتلك خبرات سنوات طويلة في الملاعب الكبرى رغم حداثة سنه.

وأظهر بوعدي شخصية قوية وثقة كبيرة في التعامل مع نجوم المنتخب البرازيلي حيث نجح في فرض حضوره داخل منطقة المناورات وقدم واحدة من أفضل مبارياته الدولية منذ انضمامه إلى المنتخب المغربي الأول.

أرقام تؤكد حجم التألق

لم يكن الإعجاب الكبير بأداء بوعدي قائمًا على الانطباعات فقط بل دعمته أرقام مميزة عكست حجم تأثيره داخل أرض الملعب.

ولمس لاعب الوسط الكرة عشرات المرات خلال اللقاء ولعب دورًا رئيسيًا في عملية بناء الهجمات المغربية كما أظهر قدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط والتخلص من الرقابة عبر المراوغات الناجحة.

كذلك برزت دقته الكبيرة في التمرير حيث حافظ على نسبة نجاح مرتفعة للغاية وهو ما منح المنتخب المغربي القدرة على الخروج بالكرة بشكل منظم أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وأثبت اللاعب الشاب أنه لا يمتلك فقط المهارات الفنية بل يتمتع أيضًا بذكاء تكتيكي وقدرة على قراءة مجريات اللعب وهي صفات عادة ما تميز لاعبي خط الوسط من الطراز الرفيع.

اهتمام أوروبي متزايد

لم يمر تألق بوعدي مرور الكرام على كبار الأندية الأوروبية فخلال الأسابيع الأخيرة ارتبط اسم اللاعب بعدد من الأندية التي تتابع تطوره عن كثب في ظل القناعة المتزايدة بأنه يمثل مشروع نجم كبير في مركز خط الوسط خلال السنوات المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن عدة أندية من الصف الأول في أوروبا تراقب وضعه مستفيدة من المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه الفرنسي قبل أن يواصل تألقه بقميص المنتخب المغربي في المونديال.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت أصبح فيه اللاعب أحد أبرز الأسماء الشابة المطلوبة في السوق الأوروبية خاصة مع ندرة المواهب القادرة على الجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية والرؤية التكتيكية في هذا العمر المبكر.

رد هادئ على شائعات الرحيل

ورغم الضجة الكبيرة المحيطة بمستقبله اختار بوعدي التعامل مع الملف بهدوء واحترافية وأكد اللاعب أن كل ما يشغل تفكيره حاليًا هو التركيز على بطولة كأس العالم ومساعدة المنتخب المغربي على تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأوضح أن اهتمام الأندية الكبرى يعد أمرًا إيجابيًا لأي لاعب شاب لكنه لا يرغب في تشتيت تركيزه بالحديث عن سوق الانتقالات خلال فترة حساسة ومهمة في مشواره الدولي.

ويعكس هذا الموقف حجم النضج الذي يتمتع به اللاعب رغم صغر سنه خاصة أن كثيرًا من المواهب الشابة تجد صعوبة في التعامل مع الضغوط الإعلامية والتكهنات المرتبطة بمستقبلها.

المغرب يحصد ثمار مشروع المواهب

يمثل ظهور بوعدي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير اللاعبين الشبان فبعد بروز أسماء عديدة في الملاعب الأوروبية يواصل المنتخب المغربي الاستفادة من جيل جديد يمتلك إمكانات كبيرة وقادر على ضمان استمرارية المنافسة على أعلى المستويات.

ويبدو أن الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس" قد وجد في بوعدي لاعبًا قادرًا على قيادة خط الوسط لسنوات طويلة خاصة في ظل امتلاكه مقومات فنية وبدنية استثنائية.

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