ريهام حمدي: بيتر كوركيس يرفض الاستمرار في العراق.. والأهلي يكتفي بالاهتمام حتى الآن

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، أن العراقي بيتر كوركيس، لاعب دهوك العراقي، لا يرغب في الاستمرار بالدوري العراقي خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباطه بعقد مع ناديه يمتد لموسم آخر.

منتخب العراق

وأكدت أن قرار اللاعب جاء بعد استبعاده من قائمة منتخب العراق المشاركة في كأس العالم 2026، وهو ما دفعه للتفكير في خوض تجربة احترافية جديدة خارج العراق خلال الموسم المقبل.

وأضافت أن كوركيس يحظى باهتمام من 3 أندية مصرية، من بينها النادي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى نادٍ مصري ثالث، بجانب وجود اهتمام من بعض الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه.

وأشارت إلى أن موقف الأهلي لا يتجاوز مرحلة الاهتمام والمتابعة حتى الآن، حيث لم تدخل إدارة القلعة الحمراء في أي مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه، رغم وجود متابعة لملفه خلال الفترة الحالية. كما أكدت تقارير صحفية أن اسم اللاعب مطروح ضمن الأسماء المرشحة للتدعيم، دون اتخاذ خطوات رسمية حتى الآن.