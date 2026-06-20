القط نيمبوس يتوقع التعادل بين ألمانيا وكوت ديفوار في كأس العالم 2026

أثار القط الشهير "نيمبوس" الجدل مجددًا قبل المواجهة المرتقبة بين منتخب ألمانيا وكوت ديفوار، بعدما توقع انتهاء المباراة بالتعادل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

جاء توقع نيمبوس بعد اختياره الوعاء الموضوع أمام كلمة "DRAW"، متجاهلًا خياري فوز ألمانيا أو كوت ديفوار، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة ألمانيا وكوت ديفوار



ومن المقرر أن تُقام مباراة ألمانيا وكوت ديفوار مساء اليوم السبت 20 يونيو 2026 على ملعب "بي إم أو فيلد"، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتولى إدارة اللقاء الحكم الباراجواياني خوان جابرييل بينيتيز، ويعاونه كل من إدوارد كاردوزو وميليشاديز سالديفار، بينما سيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا للمباراة.

وتنقل المباراة مباشرة عبر قناتي beIN Sports Max 2 وbeIN Sports Max 4، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.