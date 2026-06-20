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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأفعال المعيار الحقيقي للحكم على ارتباط اللاعب بناديه .. الغندور يثير الجدل بتصريح جديد

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بتصريحات جديدة حول موقف بعض اللاعبين من تخفيض عقودهم مع أنديتهم، مؤكدًا أن الأفعال هي المعيار الحقيقي للحكم على مدى ارتباط اللاعب بناديه.

وقال الغندور إن اللاعب الذي يؤكد دائمًا حبه الشديد لناديه، وأنه ضحى بالكثير من أجل ارتداء قميصه، وأن هدفه الأساسي هو المشاركة وتحقيق البطولات، ثم يرفض بشكل قاطع تخفيض عقده المالي رغم حصوله على راتب كبير، فإن ذلك يفتح باب التساؤلات حول حقيقة دوافعه.

وأضاف أن المواقف تكشف الكثير من الأمور، مشيرًا إلى أن الحديث قد يتغير وفقًا للظروف أو المكان الذي يتواجد فيه الشخص، لكن الحقائق تظل مرتبطة بالقرارات التي يتم اتخاذها على أرض الواقع.

وكان قد كشف المهندس فرج عامر، عن موقف النادي الأهلي مع اللاعب محمود تريزيجية خلال الموسم القادم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "محمود تريزيجية الفرصة امامه اما تخفيض عقده او الانتقال لنادي الرياض السعودي الذي يرغب في شراءه نظير مبلغ زهيد ٧٥٠ الف دولار، لو المبلغ اصبح مناسب للاهلي وتريزيجية يرغب في الاحتراف في السعودية الاهلي سوف يحقق رغبة اللاعب بغض النظر عن كونه هداف وكابتن الفريق".

الغندور الاهلي الزمالك

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