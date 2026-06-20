اتحاد الكرة يفتتح دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A

افتتح الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وإيهاب الجندي، منسق دبلومات التدريب، دبلومة التدريب الأفريقية للحصول على الرخصة A، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

وتستمر هذه الدبلومة لمدة ستة أشهر بإجمالي 280 ساعة تدريسية، وتقام بمشروع الهدف بحضور 25 مدرباً.

بدأت الدورة بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، وتلا ذلك شرح من الدكتور جمال محمد علي للمحتوى العلمي والنسبة المئوية لكل من الإعداد البدني، المهاري، الخططي، النفسي، والذهني، بالإضافة إلى تحليل المباريات والعلوم المرتبطة مثل علم النفس، العلوم الطبية، التغذية، الإدارة الرياضية، الذكاء الاصطناعي، والإعلام الرياضي.

وتتضمن الدورة 105 ساعات نظرياً و105 ساعات عملياً، فضلاً عن الساعات التطبيقية من المدربين، وتنتهي بثمانية أنواع من الامتحانات.