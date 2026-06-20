تخفيض العقد أو نادي سعودي.. فرج عامر يكشف مصير تريزيجية مع الأهلي

كشف المهندس فرج عامر، عن موقف النادي الأهلي مع اللاعب محمود تريزيجية خلال الموسم القادم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "محمود تريزيجية الفرصة امامه اما تخفيض عقده او الانتقال لنادي الرياض السعودي الذي يرغب في شراءه نظير مبلغ زهيد ٧٥٠ الف دولار، لو المبلغ اصبح مناسب للاهلي وتريزيجية يرغب في الاحتراف في السعودية الاهلي سوف يحقق رغبة اللاعب بغض النظر عن كونه هداف وكابتن الفريق".

كما حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل المثار حول مستقبل عدد من نجوم الأهلي ومنتخب مصر، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع إمام عاشور أو محمود حسن تريزيجيه، رغم ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن اهتمام أندية خارجية بالحصول على خدمات الثنائي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «هنا المونديال»، أن جميع الأنباء المتداولة حول وصول عروض رسمية للاعبي منتخب مصر لا أساس لها من الصحة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الأهلي لم يتلقَّ أي مخاطبات رسمية من الأندية المذكورة.