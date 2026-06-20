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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم إيران السابق يحذر من مصر: يجب إيقاف لاعبي الفراعنة المؤثرين.. والتأهل أصبح أكثر تعقيدًا

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

تحدث محمد نصرتي، لاعب منتخب إيران السابق، عن أداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم، ومصير التأهل في المجموعة التي تضم بلجيكا ونيوزيلندا وايران بجانب الفراعنة.

وقال محمد نصرتي في تصريحات: "منتخب مصر لديه دوافع كبيرة، ويجب إيقاف اللاعبين الجيدين والمؤثرين في المنتخب المصري عند لقاء منتخب ايران".  

وتابع: “‏التعادل الذي حققته بلجيكا ومصر زاد من صعوبة الموقف علينا، وستدخل بلجيكا بقوة من أجل الفوز، ولزيادة فرصها في التأهل إلى الدور التالي”.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب نيوزيلندا، في اللقاء المقرر إقامته فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد المباراة وطاقم التحكيم

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر يوم الإثنين 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، في أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين عبر التاريخ.

وأسند الاتحاد الدولي إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر العلي، الذي سيدير اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

منتخب مصر محمد نصرتي إيران بلجيكا

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