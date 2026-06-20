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منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المفاجآت مرفوضة.. فتحي سند يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
سارة عبد الله

وجه الناقد الرياضي فتحي سند، رسالة للمنتخب الوطني قبل مواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "لامؤاخذة بعد العرض الطيب ..للمنتخب الوطنى  امام بلجيكا ..وضياع فرصة العمر لاحراز اول فوز للفراعنة فى تاريخ المونديال ..لم يعد هناك إلا الفوز " المنطقى "على نيوزيلاندا حتى يثبت الفراعنة اقدامهم فى رحلة التاهل لدور ال32 .. المفاجآت " مرفوضة “ ..والكلام عن غير  الثلاث نقاط .. غير مقبول”.

وتابع: "بالتاكيد حسام حسن وجهازه وكتيبة المقاتلين الشرفاء من اللاعبين ..كلهم يقدرون المسئولية التى تقع على عاتقهم  ..وليس هناك ادنى شك فى انهم جميعا لايشغلهم الا المكسب ..تماما مثل جموع الجماهير العريضة التى تتطلع الى ماهو اكبر من الفوز على نيوزيلاندا  .. الثقة عادت امام بلجيكا . ولم يعد للتردد اوالخوف مكانا  ..ولاننسى ان  بين الصفوف صلاح ومرموش ..كل المنتخبات تعرفهم وتحترمهم وتعمل حسابهم .." بلاش ولامؤاخذة ..اقول " تخاف منهم " !

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة منتخب نيوزيلندا، في اللقاء المقرر إقامته فجر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد المباراة وطاقم التحكيم

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندي في الرابعة فجر يوم الإثنين 22 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة، في أول مواجهة رسمية تجمع المنتخبين عبر التاريخ.

وأسند الاتحاد الدولي إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي عمر العلي، الذي سيدير اللقاء المرتقب بين المنتخبين.

فتحي سند نيوزيلندا كأس العالم 2026 منتخب مصر

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