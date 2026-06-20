فخر للكرة العربية.. فتحي سند يتغنى بفوز المغرب أمام اسكتلندا

هنأ الناقد الرياضي فتحي سند، منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره الإسكتلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك للمغرب.. فوز مهم جدًا على اسكتلندا بهدف نظيف، والأهم إنه جه بأداء منظم وشخصية كبيرة داخل الملعب. المنتخب المغربي بيأكد من جديد إنه بقى رقم صعب في أي بطولة عالمية، وبيعرف يكسب المباريات اللي محتاجة تركيز وصبر. تحية لأسود الأطلس على الثلاث نقاط المستحقة، وبالتوفيق في المشوار القادم.. فخر للكرة العربية".

وحقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على نظيره الإسكتلندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوسطن، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هذا الانتصار ليعزز من حظوظ المنتخب المغربي في سباق التأهل، بعد أداء قوي وانضباط تكتيكي واضح منذ الدقائق الأولى.

وتمكن إسماعيل صيباري من تسجيل هدف المباراة الوحيد لأسود الأطلس في وقت مبكر للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الثانية، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة سكنت شباك المنتخب الإسكتلندي، ليمنح فريقه أفضلية نفسية ومعنوية كبيرة ساعدته على التحكم في مجريات اللقاء طوال فتراته.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المغربي سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة، ما انعكس على تقدمه في التصنيف العالمي، حيث ارتقى مركزين ليصبح في المرتبة الخامسة عالميًا، متفوقًا على عدد من المنتخبات الكبرى مثل البرازيل وهولندا وألمانيا وبلجيكا، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده الأداء المغربي على الساحة الدولية.

وعلى صعيد التشكيل، اختار المدير الفني محمد وهبي الاعتماد على مجموعة متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، حيث بدأ المباراة بالحارس ياسين بونو في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع تواجد كل من نصير مزراوي وشادي رياض وعيسى ديوب وأشرف حكيمي، بينما ضم خط الوسط مجموعة من اللاعبين هم نائل العيناوي وأيوب بوعدي وبلال الخنوس وعز الدين أوناحي وإبراهيم دياز، في حين قاد إسماعيل صيباري خط الهجوم منفردًا.

وقد أظهر المنتخب المغربي انسجامًا كبيرًا بين خطوطه، مع قدرة واضحة على إدارة المباراة بعد التقدم المبكر، ليخرج بانتصار مهم يعزز مكانته في المجموعة ويقربه خطوة إضافية نحو الأدوار الإقصائية.