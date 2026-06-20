قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة
قفل البوابة بسيارته.. ضبط مورد حاول اقتحام جامعة قنا وعطل الدخول
هدوء في سوق الصرف.. أقل سعر للدولار يسجل 49.77 جنيهًا للشراء
قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. إرشادات هامة في ليلة الامتحان
حادثة دهس هزت المصريين.. عقوبة المتهمين بقتل بائعة الشاي في حدائق الأهرام
أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
أفضل أعمال شهر المحرم.. الأزهر: اغتنموه بـ5 طاعات واحذروا هذا الذنب
محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. وتفاصيل عقوبات الغشاشين
بعشرة لاعبين .. باراجواي تهزم تركيا وتبلغ خطوة نحو التأهل
رقص خادش للحياء وألفاظ خارجة .. حبس صانعة محتوى في 6 أكتوبر
أمير هشام: الأهلي يحدد مطالبه في بيع إمام عاشور بعد المونديال
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فخر للكرة العربية.. فتحي سند يتغنى بفوز المغرب أمام اسكتلندا

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

هنأ الناقد الرياضي فتحي سند، منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره الإسكتلندي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. 

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "مبروك للمغرب.. فوز مهم جدًا على اسكتلندا بهدف نظيف، والأهم إنه جه بأداء منظم وشخصية كبيرة داخل الملعب. المنتخب المغربي بيأكد من جديد إنه بقى رقم صعب في أي بطولة عالمية، وبيعرف يكسب المباريات اللي محتاجة تركيز وصبر. تحية لأسود الأطلس على الثلاث نقاط المستحقة، وبالتوفيق في المشوار القادم.. فخر للكرة العربية".

وحقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على نظيره الإسكتلندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوسطن، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. 

وجاء هذا الانتصار ليعزز من حظوظ المنتخب المغربي في سباق التأهل، بعد أداء قوي وانضباط تكتيكي واضح منذ الدقائق الأولى.

وتمكن إسماعيل صيباري من تسجيل هدف المباراة الوحيد لأسود الأطلس في وقت مبكر للغاية، وتحديدًا في الدقيقة الثانية، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة ناجحة سكنت شباك المنتخب الإسكتلندي، ليمنح فريقه أفضلية نفسية ومعنوية كبيرة ساعدته على التحكم في مجريات اللقاء طوال فتراته.

وبهذا الانتصار، واصل المنتخب المغربي سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة، ما انعكس على تقدمه في التصنيف العالمي، حيث ارتقى مركزين ليصبح في المرتبة الخامسة عالميًا، متفوقًا على عدد من المنتخبات الكبرى مثل البرازيل وهولندا وألمانيا وبلجيكا، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده الأداء المغربي على الساحة الدولية.

وعلى صعيد التشكيل، اختار المدير الفني محمد وهبي الاعتماد على مجموعة متوازنة تجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، حيث بدأ المباراة بالحارس ياسين بونو في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع تواجد كل من نصير مزراوي وشادي رياض وعيسى ديوب وأشرف حكيمي، بينما ضم خط الوسط مجموعة من اللاعبين هم نائل العيناوي وأيوب بوعدي وبلال الخنوس وعز الدين أوناحي وإبراهيم دياز، في حين قاد إسماعيل صيباري خط الهجوم منفردًا.

وقد أظهر المنتخب المغربي انسجامًا كبيرًا بين خطوطه، مع قدرة واضحة على إدارة المباراة بعد التقدم المبكر، ليخرج بانتصار مهم يعزز مكانته في المجموعة ويقربه خطوة إضافية نحو الأدوار الإقصائية.

فتحي سند منتخب المغرب بطولة كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

نادر وزيزو

أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي

سعر الدولار اليوم

الأخضر يودع الـ50.. سعر الدولار اليوم بعد التراجع الكبير مقابل الجنيه

حبس الطالب والفتاة ووالده فى واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يحسم الجدل: لا عروض رسمية لإمام عاشور أو تريزيجيه حتى الآن

فينيسيوس

فينيسيوس يفوز بجائزة رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي بالمونديال

الزمالك

أحمد صالح يطالب بمنح ناشئي الزمالك الفرصة ودعم القطاع الفني بعناصر متخصصة

بالصور

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد