بعشرة لاعبين .. باراجواي تهزم تركيا وتبلغ خطوة نحو التأهل

حقق منتخب باراجواي فوزًا ثمينًا على نظيره التركي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، ليقترب من التأهل إلى الدور المقبل، بينما ودع المنتخب التركي البطولة رسميًا بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

هدف مبكر يحسم المواجهة

بدأ منتخب باراجواي المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بعد مرور 65 ثانية فقط عن طريق ماتياس جلارزا، الذي استغل البداية السريعة لفريقه ليهز الشباك بهدف منح منتخب بلاده الأفضلية منذ الدقائق الأولى.

ويعد هذا الهدف الأسرع في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، بعدما جاء في أقل من دقيقة ونصف على صافرة البداية.

ورغم المحاولات المتكررة من جانب المنتخب التركي لإدراك التعادل، فإن دفاع باراجواي ظهر بصورة قوية ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق التأهل.

طرد ألميرون يزيد من صعوبة المهمة

ازدادت معاناة منتخب باراجواي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ميجيل ألميرون، عقب مخالفته اللوائح الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تمنع تغطية الفم أثناء الحديث مع المنافسين أو الحكام داخل أرض الملعب.

ورغم النقص العددي طوال الشوط الثاني، أظهر لاعبو باراجواي انضباطًا تكتيكيًا كبيرًا، ونجحوا في إغلاق المساحات أمام الهجوم التركي، ليحافظوا على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب تركيا دون نقاط بعد خسارته في أول جولتين أمام أستراليا وباراجواي، ليودع منافسات البطولة رسميًا، بينما عزز منتخب باراجواي حظوظه في مواصلة المشوار، بعدما حقق فوزًا بالغ الأهمية أكد به قدرته على المنافسة في المجموعة.