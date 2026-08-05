ضبط محطة مياه مخالفة وإعدام 117 كيلو كبدة فاسدة في جنوب سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة تموينية مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن خليج العقبة، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة والتصدي لممارسات الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال المهندس أيمن عبدالغني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إن الحملة نُفذت بالتنسيق بين إدارة الرقابة التموينية، وإدارة التجارة الداخلية، ومديريتي الصحة والطب البيطري، واستهدفت مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت عن ضبط محطة مياه تعمل دون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط وإعدام 117 كيلو جرامًا من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و20 قارورة مياه غير صالحة للاستخدام.

وفي مدينة طور سيناء، نفذت الأجهزة الرقابية حملة على المخابز السياحية والأسواق، أسفرت عن تحرير 14 محضرًا متنوعًا، تضمنت 3 محاضر لمخابز سياحية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر لنقص الوزن.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على مدار الساعة بمختلف مدن المحافظة، للتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو الإضرار بصحة المستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.