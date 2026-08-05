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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم قنا ومسئولو التوكاتسو بالمدارس اليابانية يبحثان استعدادات العام الجديد

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا
يوسف رجب

عقد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي أنشطة التوكاتسو بالمدارس المصرية اليابانية بالمحافظة، برئاسة الدكتورة منى الدندراوي، لمناقشة خطة العمل وآليات التنفيذ خلال العام الدراسي الجديد، في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد، وتعزيز جودة العملية التعليمية، والارتقاء بمنظومة المدارس المصرية اليابانية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن فلسفة التوكاتسو تمثل أحد أهم مرتكزات المدارس المصرية اليابانية، لما تسهم به في بناء شخصية الطالب، وتنمية قيم الانضباط والالتزام، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وإعداد جيل يمتلك المهارات الحياتية إلى جانب التميز الأكاديمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتطوير التعليم.

وشدد سعد الدين، على ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة المدارس المصرية اليابانية، والانتهاء من جميع الاستعدادات قبل بدء الدراسة، مع المتابعة المستمرة لأداء فرق العمل، ورصد أي معوقات قد تواجه التنفيذ، والتعامل معها بشكل فوري، لضمان التطبيق الكامل لفلسفة التوكاتسو منذ اليوم الأول للدراسة.

كما ناقش الاجتماع، الخطة التنفيذية لأنشطة التوكاتسو، وآليات تطوير الأداء، وتبادل الخبرات بين المدارس، وتوحيد الممارسات المتميزة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار داخل المدارس المصرية اليابانية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، بأن مديرية التربية والتعليم بقنا تواصل العمل وفق رؤية واضحة تستند إلى توجيهات وزير التربية والتعليم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة، ودعم الكوادر التعليمية، وتعزيز الشراكة والعمل الجماعي، لتحقيق انطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد، وإعداد طالب يمتلك العلم والقيم والمهارات، وقادر على المنافسة والإبداع وخدمة وطنه.

قنا المدارس المصرية اليابانية العملية التعليمية الكوادر التعليمية أخبار قنا

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