محافظ قنا يبحث إنشاء سوق حضارى للقضاء على العشوائية بدشنا

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مقترح إنشاء سوق حضاري للباعة، والذي يأتى في صدارة أولويات المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير بيئة منظمة وآمنة للباعة والمواطنين على حد سواء، ويعمل على تحسين المظهر الحضاري والجمالي، وتوفير بدائل حضارية ملائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرفع المساحي لعدد من المناطق الحيوية بمركز دشنا.





و بحث محافظ قنا، آليات تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الحملة الميكانيكية بمركز دشنا، بما يضمن دعم قطاع التحسين والخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، وتقديم خدمات بيئية وخدمية بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

كما استعرض محافظ قنا، أعمال رفع كفاءة كورنيش النيل بمركز دشنا، موجهًا بضرورة سرعة إنجازه ليكون متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا لأهالي المركز، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويوفر متسعات ترفيهية لائقة للمواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة للاستغلال الأمثل لعدد من الأصول بما يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة.