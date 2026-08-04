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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ قنا يعلن تكريم المبلغين عن سيارات الكسح المخالفة

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سوف يتم تكريم المواطنين الإيجابيين الذين يتقدمون ببلاغات موثقة ومدعومة بأدلة حقيقية عن وقائع إلقاء مخلفات سيارات الكسح في الترع والمصارف، مع التأكيد على الالتزام التام بالحفاظ على السرية الكاملة وهوية المبلغ، في إطار تعزز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد، وأنور يس، مدير إدارة المجالس، إلى جانب لفيف من رؤساء الوحدات المحلية والجهات التنفيذية والمختصين.

ووجه الببلاوي، بضرورة حوكمة سيارات الكسح ومتابعتها بشكل دوري، وإجراء حصر شامل لجميع السيارات العاملة بالمحافظة، وتحديد أماكن رسمية بغرف شبكات الصرف الصحي لتفريغ حمولاتها بشكل آمن وقانوني، مع حظر تفريغها نهائياً في الترع والمصارف حفاظاً على الموارد المائية والنظافة العامة، مؤكداً ضرورة قيام جميع الجهات المعنية بمتابعة ميدانية مكثفة لضبط ومحاسبة أي شخص يقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي في المجاري المائية.

وناقش محافظ قنا، خطة تقسيم وتصنيف المناطق إلى 3 فئات "اقتصادية، متوسطة، ومتميزة"، مع تحديد مقابل الإشغال بنظامي اليومي والشهرِي وفقاً لطبيعة كل منطقة وقيمة الإشغال الفعلي بها، مع مراجعة دقيقة لأسعار مقابل الإشغال للمتر المسطح، لضمان تناسبها مع الواقع والاشتراطات المقررة.

كما شدد الببلاوي، على حظر دخول مركبات "التوك توك" نهائياً بكافة الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، واقتصار وسائل النقل على سيارات السيرفيس لمنع استغلال المواطنين وضبط منظومة المرور، موجهًا بتنفيذ حملات ميدانية مكثفة لضبط المخالفين وسحب المركبات غير الملتزمة، مع إحكام الرقابة الصارمة على تحصيل كارتة التوك توك لضمان الانضباط الشامل بالشوارع.

وأكد محافظ قنا، أهمية حوكمة وتنظيم ساحات الانتظار بكافة مراكز ومدن المحافظة، وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلالها عشوائياً من قِبل أشخاص غير مرخص لهم أو ليست لهم صفة قانونية، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الببلاوي، إعداد حصر وبيان شامل لكافة المناطق المحرومة من خدمات الغاز الطبيعي ومشاريع الصرف الصحي، إلى جانب رصد الميادين الحيوية والهامة لرفع كفاءتها وتطويرها بما يتسق مع دليل الهوية البصرية لمحافظة قنا.
 

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