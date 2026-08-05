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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يبحث مع مديري شركات السكر آلية التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا اجتماعا، مع مديري مصانع السكر بنجع حمادي ودشنا وقوص، لبحث آلية التخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي، ومتابعة منظومة العمل داخل المصانع، بما يضمن الحفاظ على البيئة وحماية نهر النيل، مع التأكيد على استمرار دعم المحافظة لصناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس إسماعيل حسين، مدير مصنع سكر نجع حمادي، والمهندس سعد أحمد محمد، مدير مصنع سكر دشنا، والمهندس أحمد محمد أحمد، نائب مدير مصنع سكر قوص، إلى جانب عدد من المسؤولين بالديوان العام والمختصين بهذا الشأن.

واستعرض الاجتماع، منظومة عمل الصرف الصناعي داخل مصانع السكر والإجراءات المتبعة للتخلص الآمن من مياه الصرف، بما يتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير المنظمة لهذا الملف، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الموارد المائية والحد من أي آثار سلبية على البيئة.

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الخاصة بالتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي، بما يمنع وصول أي ملوثات إلى نهر النيل، موجهًا مديري المصانع بالتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان الإدارة الآمنة لمياه الصرف الصناعي، مع ضرورة فصل مياه الغسيل عن مياه أبراج التبريد، وإنشاء خطوط صرف صناعي داخلية بالمصانع، على أن تتولى المحافظة تنفيذ خطوط الصرف خارج المصانع بما يعزز جهود حماية نهر النيل.

وأكد الببلاوي، أن المحافظة حريصة على دعم صناعة السكر والعمل على تطويرها باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية المهمة التي توفر فرص العمل وتدعم التنمية، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
 


قنا شركات السكر مياه الصرف الصناعى الصناعات الاستراتيجية الصرف الصناعي نهر النيل أخبار قنا

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