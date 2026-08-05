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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قنا تعلن فتح باب التحويلات يوم 16أغسطس الجاري

رئيس جامعة قنا
رئيس جامعة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، عن فتح باب التحويلات بين الكليات للعام الجامعي 2026/2027م  اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الجارى حتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2026م، ويمكن للطلاب التقديم عبر تطبيق التحويلات الإلكترونى الخاص بالجامعة، مع طباعة طلب التحويل بعد استكمال بيانات الطالب من التطبيق.

وأضاف الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن التحويلات تشمل الحالات التالية:-

-  التحويل بين الكليات المتناظرة فرق أعلي.
- نقل القيد من وإلي الكليات الغير متناظرة.
 

- قبول الطلاب المفصولين لاستنفاذ مرات الرسوب كطلاب منتسبين إلى كليات "الآداب – الحقوق – التجارة".
 

- قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات النظرية أو العملية بنظام الانتساب العام.
 

- قبول الطلاب المستجدين من ذوى الاحتياجات الخاصة  والدمج التعليمي من خلال التقديم المباشر من خلال الجامعة ،وسيتم العرض على اللجنة الطبية  بمستشفى الطلاب.


- يتم التحويل للبرامج الجديدة أو شعب اللغات بكليات الجامعة عن طريق الجامعة مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.
 

وأشارت الدكتورة شادية بكري، مدير عام شئون الطلاب المركزية، إلى أن رابط التقديم على تطبيق التحويلات الإلكتروني بالجامعة سيفعّل يوم 16 أغسطس الجاري من خلال الرابط التالي على أجهزة الحاسب الآلي: 

http://app.svu.edu.eg/students_svu/

وللدخول على الرابط من  الهاتف المحمول من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/OG5tsb
 

قنا جامعة قنا فتح باب التحويلات

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