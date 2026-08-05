وزير الخارجية الأردني: سياسات إسرائيل في الضفة الغربية تكرّس الاحتلال وتهدد استقرار المنطقة

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تكرّس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، بحضور وزير الخارجية المصري، أن أساس الصراع العربي الإسرائيلي يتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية الحالية تشكل خطرًا على الأمن والاستقرار، وقد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.

تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي

وتابع أن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الممارسات وحماية المقدسات.