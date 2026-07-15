رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة لزيارة الأردن ويبحث مع الصفدي التعاون الاقتصادي

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تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي دعوة رسمية لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن الصفدي نقل إلى الزيدي دعوة رسمية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لزيارة المملكة.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب بحث المضي في تنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة-العقبة، واستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية دعم المسارات الدبلوماسية لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية الأردني نقل تحيات العاهل الأردني إلى رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص بلاده على توسيع الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.