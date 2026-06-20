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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طرد وهدف سريع.. تركيا تودع المونديال بدون انتصار| مشاهد دراماتيكية

مباراة تركيا وباراجواى
مباراة تركيا وباراجواى
يسري غازي

شهدت مباراة تركيا وباراجوي التي أقيمت صباح اليوم السبت علي ملعب "سان فرانسيسكو" في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، تعرض ميجيل ألميرون لاعب منتخب باراجواي للطرد.

خسارة المونديال

وخسر منتخب تركيا مباراته أمام باراجواي بهدف دون رد فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة كأس العالم 2026.

وذلك بسبب تغطية فمه أثناء حديثه مع لاعب تركي، ليتم تطبيق تعديلات "الفيفا" لأول مرة خلال هذه المباراة.

وأشهر الحكم السلفادوري إيفان أرسيدس البطاقة الحمراء في وجه ميجيل ألميرون؛ بسبب تغطية فمه أثناء الحديث مع المدافع التركي ميرت مولدور، أثناء سير أحداث الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 45.

وذلك بعد أن عاد الحكم تقنية الفيديو والتي أكدت على قيام ألميرون بتغطية فمه أثناء الحديث مع لاعب تركيا، الأمر الذي لم يعد مسموحا به بعد التعديلات الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل البطولة.

كما شهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في النسخة الحالية بمونديال 2026 عن طريق لاعب باراجواي ماتياس جالارزا بعد مرور 65 ثانية فقط؛ ليصبح الأسرع في النسخة الحالية من كأس العالم حتى الآن، متفوقا على هدف إسماعيل صيباري لاعب المغرب في مرمي هايتي والذي جاء بعد 71 ثانية.

كما أصبح هدف جالارزا ثاني أسرع هدف لباراجواي في تاريخ كأس العالم، بعد زيارة سيلسو أيالا لشباك نيجيريا في 24 يونيو 1998، والذي سجل بعد 52 ثانية.

ودع المونديال

منتخب تركياً ودع كأس العالم مبكراً برفقة هايتي بعد خسارته من باراجواي بهد وحيد فى المونديال.

تركيا المنتخب الأوروبي الوحيد الذي خسر مباراتين ولم يسجل أي هدف في كأس العالم خلال مباراتين فى دور المجموعات.
المنتخب التركي في 2 مباريات دور مجموعات كأس العالم: 
ضد أستراليا: 
إستحواذ 72% .. 30 تسديدة كاملة / خسارة 2-0

ضد باراجواي اليوم: 
إستحواذ 80% .. 32 تسديدة كاملة / خسارة 1-0

مجموع 62 تسديدة لصالح منتخب تركيا في المبارتين .. و الإقصاء من دور مجموعات كأس العالم.

تطبيق القانون الجديد

شهدت مباراة تركيا وباراجواي أول حالة طرد بسبب القانون الجديد في كأس العالم 2026 وخلال المباراة قام الميرون لاعب باراجواي بالتحدث مع لاعب تركيا وهو يغطي فمه بيده.

الحكم لم ينتبه في البداية، لكنه عاد إلى تقنية الفيديو، وبعد مراجعة اللقطة قرر إشهار البطاقة الحمراء.

القانون الجديد يعاقب أي لاعب يتعمد إخفاء حديثه داخل الملعب أثناء التواصل مع اللاعبين أو الحكام.

ويعتبر ذلك الإجراء أول تطبيق للقانون.. وأول بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم بسبب "تغطية الفم"

أسرع هدف

فيما سجل ماتياس غلارزا يسجل أسرع هدف في كأس العالم 2026 بعد دقيقة و5 ثوانٍ ليحطم رقم إسماعيل صيباري مهاجم منتخب المغرب القياسي في شباك اسكتلندا.

مونديال 2026 منتخب تركيا باراجواي حالة طرد كأس العالم

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