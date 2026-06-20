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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تسجيله الهدف الأسرع..لاعب باراجواى ماتياس جالاراز يتوج بجائزة أفضل لاعب بمباراة تركيا بالمونديال

توج ماتياس جالاراز
توج ماتياس جالاراز
أ ش أ

توج ماتياس جالاراز ، لاعب منتخب باراجواى لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب بمباراة منتخب بلاده أمام تركيا والتى انتهت بفوز باراجواى بهدف نظيف صباح اليوم /السبت/على ملعب استاد سان فرانسيسكو بأمريكا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بأمريكا وكندا والمكسيك .

وحصد ماتياس جالاراز الجائزة بفضل تسجيله هدف مبكر مع بداية الشوط الأول لمنتخب باراجواي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وذلك بعد مرور 64 ثانية فقط .

ويعد هدف ماتياس جالاراز هو أسرع هدف في بطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، حيث تجاوز هدف إسماعيل الصيباري في مباراة المغرب واسكتلندا.

وبهذه النتيجة، أنعش منتخب باراجواى آماله فى التأهل لدور “32” بعد أن ارتفع رصيده إلى 3 نقاط فى المركز الثالث..فيما تجمد رصيد تركيا عند بلا نقاط في المركز الرابع والأخير لتودع المونديال .

وتأهلت أمريكا لدور “32” باحتلالها صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط تليها أستراليا برصيد 3 نقاط.

وكانت باراجواى خسرت أمام أمريكا 1-4 وتركيا أمام أستراليا 0-2 بالجولة الأولى.

وفازت أمريكا أمس على أستراليا 2-0 بالجولة الثانية.

ومن المقرر أن تواجه تركيا نظيرتها أمريكا، وباراجواى نظيرتها أستراليا يوم الجمعة المقبل بالجولة الثالثة والأخيرة.



 

ماتياس جالاراز منتخب باراجواى ملعب استاد سان كأس العالم 2026

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