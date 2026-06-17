قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان جنازة الفنان محمد مرزبان .. تفاصيل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة .. برقم الجلوس
بلومبرج: احتمالات بتغيير الصيغة النهائية لاتفاق أمريكا وإيران قبل التوقيع عليه
الإسكان: رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة لتعزيز جاذبيتها للسكان
خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
بلومبرج : واشنطن أطلعت حلفاءها على مضمون مذكرة التفاهم مع طهران
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية لعودة علامة "نصر" للسيارات
الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة ويرد على مطالب «الكوم الأحمر».. ماذا حدث في أزمة حقوق رعاية حمزة عبدالكريم بعد صفقة برشلونة؟
لبدء التصنيع.. توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين النصر للسيارات و "فاو كار" الصينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا تعلن القبض على أبو عبيدة مسؤول إدارة الإعلام في تنظيم داعش

الاستخبارات التركية
الاستخبارات التركية
محمود نوفل

كشفت الاستخبارات التركية تنفيذ عملية خاصة استهدفت البنية الإعلامية لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية خراسان.

وبحسب وكالة الأنباء التركية ؛ فقد لفتت الاستخبارات التركية إلى أنه خلال العملية، أُلقي القبض على أحمد كازانجي الذي يحمل لقب "أبو عبيدة أبو إبراهيم" والذي يتولى إدارة الإعلام في التنظيم.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت الاستخبارات التركية تفكيك خلية احتيال منظّمة كانت تعتمد على بطاقات الائتمان كوسيلة رئيسية لتنفيذ عملياتها الاحتيالية، مستهدفة آلاف المواطنين عبر وسائل رقمية.

وبحسب المعلومات، كانت الخلية ترسل رسائل نصية قصيرة (SMS) مشبوهة إلى الضحايا، تتضمن محاولات للاحتيال عبر طلب رموز التحقق أو تنفيذ عمليات سحب لمبالغ مالية كبيرة من حساباتهم المصرفية.

ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية رصد وتتبع دقيقة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ما أسفر عن تحديد هوية أفراد الشبكة.

وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على عناصر الخلية خلال عملية أمنية متزامنة نُفذت في ولايتي إسطنبول وكوجايلي.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات التركية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز أمن المعاملات المالية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال الرقمي.

تركيا الإستخبارات التركية ولاية خراسان تنظيم داعش الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

الحسين عموتة

«عموتة» يُشيد بخماسي الأهلي في المونديال.. ويستقر على معاونيه

ترشيحاتنا

رئيس أوزبكستان : تغير الاقتصاد العالمي وشبكة رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة

رئيس أوزبكستان: تغير الاقتصاد العالمي وشبكة رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة

الأوقاف الفلسطينية تدين إحراق المستوطنين مسجدين شمال رام الله

الأوقاف الفلسطينية تدين إحراق المستوطنين مسجدين شمال رام الله

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتحالفها الأمني مع أيسلندا

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتحالفها الأمني مع أيسلندا

بالصور

للنشر ٣ونص)) مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف

خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف

بالأحمر الجريء.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بشرى
بشرى
بشرى

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يُحدّد مدى سلامته؟

مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد