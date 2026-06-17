تركيا تعلن القبض على أبو عبيدة مسؤول إدارة الإعلام في تنظيم داعش

كشفت الاستخبارات التركية تنفيذ عملية خاصة استهدفت البنية الإعلامية لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية خراسان.

وبحسب وكالة الأنباء التركية ؛ فقد لفتت الاستخبارات التركية إلى أنه خلال العملية، أُلقي القبض على أحمد كازانجي الذي يحمل لقب "أبو عبيدة أبو إبراهيم" والذي يتولى إدارة الإعلام في التنظيم.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت الاستخبارات التركية تفكيك خلية احتيال منظّمة كانت تعتمد على بطاقات الائتمان كوسيلة رئيسية لتنفيذ عملياتها الاحتيالية، مستهدفة آلاف المواطنين عبر وسائل رقمية.

وبحسب المعلومات، كانت الخلية ترسل رسائل نصية قصيرة (SMS) مشبوهة إلى الضحايا، تتضمن محاولات للاحتيال عبر طلب رموز التحقق أو تنفيذ عمليات سحب لمبالغ مالية كبيرة من حساباتهم المصرفية.

ولفتت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت عملية رصد وتتبع دقيقة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ما أسفر عن تحديد هوية أفراد الشبكة.

وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على عناصر الخلية خلال عملية أمنية متزامنة نُفذت في ولايتي إسطنبول وكوجايلي.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات التركية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعزيز أمن المعاملات المالية وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال الرقمي.