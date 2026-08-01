هانز فليك: حمزة عبد الكريم يمتلك إمكانات كبيرة ويترجمها في الملعب

أشاد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه شدد على أهمية ترجمة تلك القدرات إلى أداء داخل الملعب.

حمزة عبد الكريم

وقال فليك: «يمكنكم أن تروا أنه يمتلك إمكانات كبيرة، شأنه شأن بقية اللاعبين.. الأهم أن يُظهروا جودة إمكاناتهم على أرض الملعب وأن يطبقوا ما يمتلكونه بالفعل، وهذا ما أقدّره كثيرًا.. العمل مع هؤلاء اللاعبين الشباب يمنحني متعة كبيرة».

تأتي تصريحات فليك بعد المستوى المميز الذي قدمه حمزة عبد الكريم خلال فترة إعداد نادي برشلونة، حيث نجح اللاعب في لفت الأنظار بأدائه وأهدافه، ليواصل تعزيز فرصه في إثبات نفسه مع الفريق الأول.