التشكيل الرسمي لمباراة تركيا وباراجواي بالجولة الثانية بكأس العالم 2026

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي تركيا وباراجواي التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع بينهما صباح اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام المواجهة على أحد ملاعب مدينة سان فرانسيسكو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل المنتخب التركي المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة إلى جانب العناصر الشابة التي قدمت مستويات مميزة خلال الفترة الماضية.

تشكيل منتخب تركيا

جاء تشكيل المنتخب التركي على النحو التالي:

● حراسة المرمى: أوجركان شاكير.

● خط الدفاع: ميرياح ديميرال، عبد الكريم بردكجي، ميرت مولدور، فيردي كاديوجلو.

● خط الوسط: كريم أكتوركوجلو، هاكان تشالهانوجلو، إسماعيل يوكسيك، أردا جولر.

● خط الهجوم: كينان يلدز، يونس أكجون.

تشكيل منتخب باراجواي

في المقابل، أعلن المدير الفني لمنتخب باراجواي تشكيل فريقه الذي يخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:

● حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

● خط الدفاع: عمر الدريتي، خوان خوسيه كاسيريس، جونيور ألونسو، جوستافو جوميز.

● خط الوسط: دييجو جوميز، ميجيل ألميرون، أندريس كوبا، ماتياس جالارزا.

● خط الهجوم: خوليو إنسيسو، إيسيدرو بيتا.

مواجهة حاسمة

تمثل المباراة محطة مهمة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة، قبل خوض الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات. ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين المنتخبين، في ظل تقارب المستوى ورغبة كل فريق في الاقتراب خطوة إضافية من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، مما يجعل اللقاء من أبرز مواجهات الجولة الثانية في البطولة