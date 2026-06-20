عراقي.. فرج عامر يكشف عن صفقة قريبة من صفوف الأهلي

كشف المهندس فرج عامر عن اقتراب لاعب جديد من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الموسم المقبل.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “الجناح العراقي بيتر كوركيس مرشح بقوه للإنضمام للأهلي واللي ببساطه الأهلي بيعاني من نقص في فكرة اللاعب الأشول في خط الهجوم وعدم وجود أي لاعب أشول سوى عمر سيد معوض.. بيتر عنده 25 عاما ولاعب مهاري ومتميز جداً في التسديد وارقامه جيده جداً”.

وتابع: "اللاعب لعب في فريق برايتون الإنجليزي تحت 23 سنة.. لعب معاهم 44 مباراة قدر يقدم فيهم 14 مساهمه تهديفية.. بعد انتقاله لفريق دهوك العراقي شارك معاهم في 56 مباراة قدر فيها يقدم 37 مساهمة.. 26 هدف و11 أسيست ودي ارقام عظيمة جداً".

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق، قد كشف عن دخول المهاجم المغربي ريان مايي ضمن حسابات الأهلي وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الصحافة المغربية تؤكد انه معروض علي الاهلي من حسين عموتة المهاجم ريان مايي، وهو مهاجم دولي مغربي.

وتابع : العمر: 28 عامًا (مواليد 1997)، الجنسية: مغربي (من أصول بلجيكية)، المركز: رأس حربة، الطول: حوالي 1.85 م.

وأضاف: يمتاز بالقوة البدنية، واللعب داخل منطقة الجزاء، وإجادة الكرات الهوائية، كما يستطيع اللعب كمهاجم ثاني.