أمير هشام: توفيق محمد لازال ضمن الترشيحات داخل الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن توفيق محمد ظهير أيسر بتروجت لازال في الصورة داخل النادي الأهلي، ومسئولي النادي البترولي لم يتلقوا أي عرض رسمي حتى الآن.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: توفيق محمد لازال ضمن الترشيحات داخل النادي الأهلي، لكن لا يوجد أي خطوات رسمية.

وأضاف: أن النادي الأهلي لم يتلقى أي عرض رسمي لشراء عقد الحارس مصطفى شوبير، وهناك شركات تقوم بتسويق الحارس في إسبانيا، ومن الوارد وصول عرض رسمي بعد كأس العالم.

وزاد: الأهلي منفتح على بيع أي لاعب بشرط وصول عرض مالي جيد.

وتابع: لم يصل للأهلي أي عرض رسمي بشأن إمام عاشور، والنادي في انتظار عودته من أمريكا للتفاوض حول التمديد، واللاعب أيضًا يرغب في التجديد.