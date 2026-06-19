أمير هشام: غضب في الجبلاية بعد تعيين رامي عادل في الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، ان هناك حالة غضب داخل اتحاد الكرة من رامي عادل نجم الأهلي والمقاولون العرب السابق الذي تم تعيينه مديرًا إداريا للبراعم داخل النادي الأهلي، وتتجه النية لتحويله للتحقيق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: اتحاد الكرة اعترض على تعيين رامي عادل في الأهلي دون الحصول على أذن مسبق رغم أنه موجود بالفعل داخل لجنة اكتشاف المواهب التابعة للاتحاد.

وأضاف: الاتجاه داخل الجبلاية حاليا بتوجيه الشكر لـ رامي عادل بسبب تعيينه في النادي الأهلي دون الحصول على أذن مسبق.