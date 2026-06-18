كولر: الأهلي تجربة استثنائية تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن تجربته مع الفريق كانت مختلفة تمامًا عن أي محطة تدريبية أخرى، مشيرًا إلى أن الضغوط في الكرة المصرية تكون هائلة، خاصة بعد التعرض لأي خسارة.

وقال كولر، في تصريحات لوسائل إعلام سويسرية، إن تجربته مع الأهلي كانت "عالمًا مختلفًا"، موضحًا: "عندما نتحدث عن تجربتي مع الأهلي في مصر، فهي عالم مختلف تمامًا، وكل شيء هناك مختلف بشكل كبير، ومن الناحية الكروية أيضًا توجد ضغوط هائلة".

وأضاف: "الضغط يظل موجودًا دائمًا، خاصة في أوقات الخسارة. كنت أعود إلى الفندق بعد أي هزيمة، وأجد الجميع يتحدث عما حدث، ثم يبدأ الانتظار فورًا للمباراة التالية، مع توقع واضح بأن تعود سريعًا إلى طريق الانتصارات من جديد".

وأشار المدرب السويسري إلى أن العمل في الأهلي يتطلب التعامل المستمر مع توقعات جماهيرية وإعلامية كبيرة، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة في كل مباراة.