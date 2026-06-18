حمزة عبد الكريم يدخل حسابات فليك في فترة إعداد برشلونة

كشفت صحيفة AS الإسبانية أن المدير الفني لنادي برشلونة، هانز فليك، يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة كأس العالم، تمهيدًا لضمه إلى معسكر الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن فليك يضع اللاعب ضمن حساباته الفنية، حيث من المنتظر أن يتواجد مع الفريق الأول في المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، مع احتمالية الاعتماد عليه كمهاجم صريح “رقم 9” خلال فترة التحضير، في ظل سعي النادي لحسم التعاقد مع مهاجم جديد.

وأضافت أن مشاركة حمزة مع الفريق الأول ستكون فرصة لتقييم مستواه عن قرب، خاصة مع اهتمام الجهاز الفني بتجربة عناصر شابة خلال فترة الإعداد قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل مركز الهجوم.