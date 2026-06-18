مؤسس إيجلز سبورت يكشف حقيقة علاقة نادي الكوم الأحمر بصفقة حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

أكد مجدي مختار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكاديمية إيجلز سبورت السابق، أن اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم يُعد واحدًا من أبرز المواهب الكروية التي ظهرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن موهبته كانت واضحة منذ انضمامه للأكاديمية وهو في السادسة من عمره.

وأوضح “مختار” خلال برنامج يحدث في مصر، أن حمزة كان مشروع لاعب استثنائي منذ سنواته الأولى، حيث امتلك موهبة فطرية وشخصية مميزة، إلى جانب برنامج إعداد رياضي وتعليمي متكامل داخل الأكاديمية، ما ساهم في وصوله إلى هذه المرحلة المبكرة من الاحتراف والانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأشار إلى أن فلسفة أكاديمية إيجلز سبورت كانت تقوم على إعداد لاعبين متميزين في كرة القدم دون التأثير على مسارهم التعليمي، مؤكدًا أن حمزة كان أحد النماذج التي استفادت من هذا النهج.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول نادي الكوم الأحمر، أوضح مختار أن الأكاديميات الخاصة لم يكن مسموحًا لها في ذلك الوقت بالمشاركة المباشرة في مسابقات اتحاد الكرة، ما كان يدفعها إلى قيد اللاعبين إداريًا عبر بعض الأندية المسجلة رسميًا.

وأضاف أن قيد حمزة من خلال نادي الكوم الأحمر كان إجراءً إداريًا فقط، مؤكدًا أن اللاعب لم يتدرب أو يمارس كرة القدم داخل النادي، بل تلقى تدريباته بالكامل داخل أكاديمية إيجلز سبورت، لافتًا إلى أن اللاعب لا يعرف حتى مقر النادي أو موقعه.

وشدد على أن حمزة لم يوقع أي عقود رعاية أو التزامات قانونية سواء مع الأكاديمية أو أي جهة رياضية أخرى خلال سنواته الأولى، نظرًا لصغر سنه آنذاك، مؤكدًا أن انتقاله لاحقًا إلى النادي الأهلي تم بصورة طبيعية ودون وجود أي التزامات تعاقدية تعوق مسيرته.

كما أوضح أن اللاعب حصل على استغناء رسمي ومفتوح من آخر نادٍ كان مقيدًا من خلاله إداريًا، مؤكدًا أن إجراءات انتقاله تمت وفق الأطر القانونية المتبعة.

وكشف مختار أنه تواصل مع مجلس إدارة نادي الكوم الأحمر بشأن التصريحات المتداولة مؤخرًا حول أحقية النادي في اللاعب، مؤكدًا أن مسؤولي النادي أبلغوه بأن الشخص الذي تحدث باسم الكوم الأحمر لا يمثل النادي رسميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح حمزة عبد الكريم يمثل مصدر فخر للكرة المصرية، مشيدًا بالدور الذي لعبه النادي الأهلي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن في دعم اللاعب وتسويقه، وصولًا إلى تحقيق خطوة الاحتراف في أحد أكبر الأندية الأوروبية.