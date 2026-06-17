مشادة على الهواء بين وكيل لاعبين ومدير الكرة بنادي الكوم الأحمر بسبب حمزة عبد الكريم.. وبسمة وهبة: "ضربة مفك"

شهدت حلقة برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور» مشادة كلامية بين وائل فؤاد وكيل اللاعبين، وضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، وذلك على خلفية الجدل المثار بشأن حقوق نادي الكوم الأحمر في اللاعب حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر الشاب.

وبدأت المناقشة بعدما وجه وائل فؤاد تساؤلاً مباشراً حول كيفية انتقال حمزة عبد الكريم من نادي الكوم الأحمر إلى النادي الأهلي، قائلاً إن اللاعب كان في سن 9 سنوات ويشارك في أنشطة الهواة والمهرجانات الكروية، متسائلاً: «إزاي تم انتقال حمزة عبد الكريم من الكوم الأحمر للنادي الأهلي بدون الاستغناء؟»، وهو السؤال الذي وصفته بسمة وهبة بأنه «سؤال مهم»، قبل أن تطلب من ضياء بهجت الرد عليه مباشرة.

من جانبه، رد ضياء بهجت مؤكداً احترامه الكامل لوائل فؤاد، لكنه رفض ما تردد بشأن سعي النادي للشهرة من خلال القضية، قائلاً إن نادي الكوم الأحمر «تاريخ كبير» ولا يحتاج إلى مثل هذه الأمور من أجل التعريف به أو الترويج لاسمه. وأضاف أن النادي معروف منذ سنوات طويلة، معرباً عن تحفظه على الربط بين إثارة الملف حالياً ورغبة النادي في تحقيق انتشار إعلامي.

وفي المقابل، أوضح وائل فؤاد أنه لم يكن يقصد التقليل من شأن النادي، مؤكداً احترامه الكامل للكوم الأحمر، ومشيراً إلى أنه بحكم عمله في المجال الرياضي يتابع مختلف الأندية بمختلف درجاتها، سواء في القسم الرابع أو الثالث أو الممتاز «ب»، وأن حديثه كان يدور حول طبيعة التوقيت وليس مكانة النادي أو تاريخه.

وتدخلت الإعلامية بسمة وهبة أكثر من مرة لإعادة الحوار إلى جوهر القضية، مؤكدة أن جميع الأطراف أعلنت احترامها للنادي، ومشددة على أن التساؤل الأساسي يتعلق بسبب إعلان المستندات الخاصة باللاعب في هذا التوقيت تحديداً، بالتزامن مع مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ورد ضياء بهجت بأن الملف ليس وليد اللحظة، موضحاً أن البحث عن المستندات استغرق وقتاً، وأن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً قبل نحو 3 أسابيع، وبعد العثور على الاستمارة تم الإعلان عنها. وأضاف أن النادي استجاب أيضاً لمطالب الجماهير المصرية، وأصدر بياناً رسمياً يؤكد عدم التوسع في الحديث عن القضية أو الكشف عن تفاصيل إضافية إلا بعد انتهاء مشوار المنتخب المصري في البطولة.

واستمرت بسمة وهبة في انتقاد توقيت الإعلان، متسائلة: «طب ما كنت استنيت لما كأس العالم يخلص.. اشمعنى ضربنا المفك ده ليه؟»، ليرد ضياء بهجت قائلاً: «لا مفك ولا شاكوش ولا ضربنا أي حاجة»، مؤكداً أن حمزة عبد الكريم بالنسبة له «أخويا الصغير»، وأنه لا يمكن أن يكون سبباً في أي ضرر للاعب، مشدداً على أن علاقته بجميع اللاعبين، سواء الصغار أو الكبار، قائمة على الاحترام والدعم وليس الإضرار بأي منهم.

وكشفت المشادة عن استمرار الجدل حول توقيت إثارة ملف حقوق الرعاية الخاصة بحمزة عبد الكريم، في وقت يتمسك فيه نادي الكوم الأحمر بأحقيته في الحفاظ على حقوقه، بينما يرى منتقدو الخطوة أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لدعم اللاعب ومنتخب مصر خلال مشاركتهما في كأس العالم 2026.

