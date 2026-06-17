قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول
خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال
الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز
المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل
مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر
رسميًا .. إقالة مدرب نادي لايبزيج الألماني
انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشادة على الهواء بين وكيل لاعبين ومدير الكرة بنادي الكوم الأحمر بسبب حمزة عبد الكريم.. وبسمة وهبة: "ضربة مفك"

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
رحمة سمير

شهدت حلقة برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور» مشادة كلامية بين وائل فؤاد وكيل اللاعبين، وضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، وذلك على خلفية الجدل المثار بشأن حقوق نادي الكوم الأحمر في اللاعب حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر الشاب.

وبدأت المناقشة بعدما وجه وائل فؤاد تساؤلاً مباشراً حول كيفية انتقال حمزة عبد الكريم من نادي الكوم الأحمر إلى النادي الأهلي، قائلاً إن اللاعب كان في سن 9 سنوات ويشارك في أنشطة الهواة والمهرجانات الكروية، متسائلاً: «إزاي تم انتقال حمزة عبد الكريم من الكوم الأحمر للنادي الأهلي بدون الاستغناء؟»، وهو السؤال الذي وصفته بسمة وهبة بأنه «سؤال مهم»، قبل أن تطلب من ضياء بهجت الرد عليه مباشرة.

من جانبه، رد ضياء بهجت مؤكداً احترامه الكامل لوائل فؤاد، لكنه رفض ما تردد بشأن سعي النادي للشهرة من خلال القضية، قائلاً إن نادي الكوم الأحمر «تاريخ كبير» ولا يحتاج إلى مثل هذه الأمور من أجل التعريف به أو الترويج لاسمه. وأضاف أن النادي معروف منذ سنوات طويلة، معرباً عن تحفظه على الربط بين إثارة الملف حالياً ورغبة النادي في تحقيق انتشار إعلامي.

وفي المقابل، أوضح وائل فؤاد أنه لم يكن يقصد التقليل من شأن النادي، مؤكداً احترامه الكامل للكوم الأحمر، ومشيراً إلى أنه بحكم عمله في المجال الرياضي يتابع مختلف الأندية بمختلف درجاتها، سواء في القسم الرابع أو الثالث أو الممتاز «ب»، وأن حديثه كان يدور حول طبيعة التوقيت وليس مكانة النادي أو تاريخه.

وتدخلت الإعلامية بسمة وهبة أكثر من مرة لإعادة الحوار إلى جوهر القضية، مؤكدة أن جميع الأطراف أعلنت احترامها للنادي، ومشددة على أن التساؤل الأساسي يتعلق بسبب إعلان المستندات الخاصة باللاعب في هذا التوقيت تحديداً، بالتزامن مع مشاركة حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ورد ضياء بهجت بأن الملف ليس وليد اللحظة، موضحاً أن البحث عن المستندات استغرق وقتاً، وأن مجلس إدارة النادي عقد اجتماعاً قبل نحو 3 أسابيع، وبعد العثور على الاستمارة تم الإعلان عنها. وأضاف أن النادي استجاب أيضاً لمطالب الجماهير المصرية، وأصدر بياناً رسمياً يؤكد عدم التوسع في الحديث عن القضية أو الكشف عن تفاصيل إضافية إلا بعد انتهاء مشوار المنتخب المصري في البطولة.

واستمرت بسمة وهبة في انتقاد توقيت الإعلان، متسائلة: «طب ما كنت استنيت لما كأس العالم يخلص.. اشمعنى ضربنا المفك ده ليه؟»، ليرد ضياء بهجت قائلاً: «لا مفك ولا شاكوش ولا ضربنا أي حاجة»، مؤكداً أن حمزة عبد الكريم بالنسبة له «أخويا الصغير»، وأنه لا يمكن أن يكون سبباً في أي ضرر للاعب، مشدداً على أن علاقته بجميع اللاعبين، سواء الصغار أو الكبار، قائمة على الاحترام والدعم وليس الإضرار بأي منهم.

وكشفت المشادة عن استمرار الجدل حول توقيت إثارة ملف حقوق الرعاية الخاصة بحمزة عبد الكريم، في وقت يتمسك فيه نادي الكوم الأحمر بأحقيته في الحفاظ على حقوقه، بينما يرى منتقدو الخطوة أن الأولوية في الوقت الحالي يجب أن تكون لدعم اللاعب ومنتخب مصر خلال مشاركتهما في كأس العالم 2026.
 

بسمة وهبة حمزة عبد الكريم مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر وكيل لاعبين نجم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

ترشيحاتنا

سوريا

العدالة الانتقالية بسوريا: لا إفلات من العقاب وملاحقة مستمرة لمرتكبي الجرائم

ترامب

ترامب: توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران قريبا.. ولن نسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا

اردوغان وميلوني

من أنقرة إلى روما.. أردوغان وميلوني في مواجهة مع التدخين: رسالة صحية تتصدر المشهد

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد