أول تعليق من نادى الكوم الأحمر بشأن شكواه ضد الأهلي بسبب حمزة عبدالكريم

قال ضياء بهجت مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر، إنّ النادي لا يستهدف بأي شكل من الأشكال عرقلة مسيرة اللاعب حمزة عبد الكريم أو التشويش عليه بعد انتقاله إلى برشلونة وتألقه مع المنتخب الوطني، مشدداً على أن ما أثير مؤخراً يتعلق فقط بإثبات حقوق النادي وليس له أي دوافع كيدية.

وأضاف في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ البعض قد يفسر توقيت الإعلان عن مستندات اللاعب على أنه محاولة لاستغلال نجاحه الحالي، لكنه رفض ذلك تماماً، موضحاً: «الموضوع بالنسبة لنا مش اللي هو بعد نجاح اللاعب إحنا نمنا صحينا قمنا عملنا بروباجندا أو شفنا إن اللاعب ناجح فإحنا عملنا حوار أو طلعنا كلام كيدي أو أي حاجة كيدية اللي هي تعرقل اللاعب، لأ الموضوع مش كدة خالص يا فندم».

وأضاف أن حمزة عبد الكريم كان لاعباً بالنادي منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن بدايته الكروية كانت داخل الكوم الأحمر، وأن إدارة النادي تمتلك كافة المستندات الرسمية التي تثبت ذلك.

وأوضح أن الهدف من الإعلان عن هذه المستندات هو الحفاظ على حقوق النادي فقط، وليس الدخول في أي صدام مع اللاعب أو أسرته.

وشدد مدير الكرة بنادي الكوم الأحمر على أن النادي يدعم المنتخب الوطني بشكل كامل خلال مشاركته في كأس العالم، قائلاً إن المنتخب «في مهمة قومية جداً»، متمنياً كل التوفيق للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن وللاعبي المنتخب في مشوارهم بالمونديال.

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