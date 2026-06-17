أحمد السيد: حمزة عبدالكريم يشبه «هالاند» ويمثل إضافة قوية للكرة المصرية

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن أداء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام بلجيكا كان مميزًا من الناحية التكتيكية، مشيرًا إلى نجاح الفريق في إيقاف مفاتيح لعب المنافس.

وقال أحمد السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "حسام حسن لعب بشكل جيد أمام بلجيكا، وكان مذاكر الفريق كويس، ونجح في عمل ضغط ثلاثي على مفاتيح لعب بلجيكا مما أدى إلى شل حركتهم".

وأضاف: "حسام حسن مدرب تكتيكي على أعلى مستوى ويستحق قيادة منتخب مصر".

وتابع: "محمد هاني لم يخطئ في هدف بلجيكا، والخطأ كان من الخط الخلفي بالكامل، كما أنه نجح في إيقاف خطورة دوكو خلال المباراة".

وأردف: "حمزة عبد الكريم لاعب سريع وقوي، ويشبه في أسلوبه وإمكانياته هالاند، ووجوده في برشلونة إضافة قوية للكرة المصرية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "تواجد محمد صلاح في المباراة ساعد على تحرير إمام عاشور داخل الملعب، بسبب انشغال لاعبين بمراقبته".