منحنا أول لقب في الكأس.. نادي كوالالمبور يستعيد ذكريات طفولة نجم الفراعنة حمزة عبد الكريم

شاركت صفحة نادي كوالالمبور الماليزي منشورا مؤثر عن بداية المهاجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم، الذي لفت الأنظار عالمياً بعد مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026.

وكتبت صفحة نادي كوالالمبور الماليزي عبر انستجرام:

قبل 10 سنوات، كان طفلًا صغيرًا يرتدي قميص نادي كوالالمبور، وسجل ركلة الجزاء الحاسمة ليمنحنا أول لقب في كأس كوالالمبور".

واضافت :"يوم الاثنين، دخل إلى أرض الملعب في كأس العالم 2026، بديلًا لمحمد صلاح مع منتخب مصر أمام بلجيكا".

وتابعت :"من حلم الطفولة على ملاعبنا إلى أكبر مسرح في كرة القدم العالمية".

وختمت :"لا يمكننا أن نكون أكثر فخرًا برحلتك يا حمزة عبد الكريم. قصتك دليل على أنه مع العمل الجاد، والإصرار، والإيمان، يمكن تحقيق أي شيء".