أمير عزمي يهاجم منتقدي حمزة عبد الكريم: كفاية أحكام ظالمة

كشف أمير عزمي مجاهد، لاعب نادي الزمالك السابق، رفضه للانتقادات التي وجهها بعض مقدمي البرامج إلى حمزة عبد الكريم، مشيرًا إلى أن اللاعب يستحق التقييم وفقًا لما يقدمه داخل الملعب، وليس بناءً على أحكام مسبقة.



وقال مجاهد، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد العاصمة»، المذاع عبر قناة ON E، إن المرحلة الحالية تتطلب الحكم على مستوى اللاعب الفني وقدراته الحقيقية، بعيدًا عن أي انتقادات غير موضوعية.



وأضاف أن حمزة عبد الكريم شهد تطورًا بدنيًا وجسمانيًا ملحوظًا خلال فترة وجوده مع فريق برشلونة ب، وهو ما يعكس حجم العمل الذي قام به داخل منظومة احترافية كبيرة، مؤكدًا أن هذه التجربة أسهمت في تطويره ومنحته خبرات مهمة على المستويين الفني والبدني.

واختتم أمير عزمي تصريحاته مطالبًا بمنح اللاعب الفرصة كاملة لإثبات قدراته، مؤكدًا أن الحكم عليه يجب أن يكون من خلال أدائه داخل المستطيل الأخضر فقط.