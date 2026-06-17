من طفل ملعب إلى كأس العالم.. قصة حمزة عبد الكريم تخطف الأنظار

أثار خبير سوق الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو تفاعلًا واسعًا بعد نشره صورة للشاب حمزة عبد الكريم، لاعب منتخب مصر وأصغر مهاجم في قائمة الفراعنة خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

وظهر عبد الكريم في لقطات المباراة ضمن أجواء البطولة العالمية، حيث كان قد شارك سابقًا كلاعب “طفل ممر” في إحدى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام السنغال، قبل أن يعود بعد سنوات قليلة ليصنع الحدث كلاعب داخل المستطيل الأخضر، بجانب قائد الفراعنة وأسطورة ليفربول السابق محمد صلاح.

وأشاد رومانو بمسيرة اللاعب الشاب، مؤكدًا في منشوره أن حمزة انتقل من كونه طفلًا يقف على خط الملعب إلى لاعب يشارك في كأس العالم بقميص منتخب مصر، وهو لم يتجاوز 18 عامًا، في قصة وصفت بأنها استثنائية.

كما أشار إلى أن اللاعب أصبح أول مصري من أكاديمية برشلونة يشارك في كأس العالم، إضافة إلى كونه أصغر لاعب مصري يظهر في تاريخ البطولة.

وتُعد قصة حمزة عبد الكريم واحدة من أبرز القصص الملهمة في البطولة، بعدما تحولت بدايته البسيطة على خط التماس إلى مشاركة رسمية على أكبر مسرح كروي في العالم، في فترة زمنية قصيرة لفتت أنظار المتابعين داخل وخارج مصر.