حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026

شارك حمزة عبدالكريم نجم فريق برشلونة للمرة الأولى مع منتخب مصر في كأس العالم وسط إشادة بظهوره الأول مع الفراعنة.

وخلال العام الحالي نجح حمزة عبدالكريم في تحقيق أحلامه بداية من الانتقال الكبير من الأهلي لـ برشلونة والتألق مع الفريق الإسباني بجانب الظهور مع منتخب مصر في بطولة عجز عن المشاركة فيها أبناء الجيل الذهبي والتاريخي للفراعنة خلال الفترة من 2006 لـ 2008.

واستعاد الجمهور الذكريات الأولى لـ حمزة عبدالكريم حينما ظهر رفقة ساديو ماني نجم السنغال وليفربول السابق في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 بالقاهرة كمرافق لأرضية الملعب.

ظهور حمزة عبدالكريم الأول منذ 7 سنوات وكان وقتها حلمه اللعب بقميص منتخب مصر الاول في المحافل الدولية.

وحقق حمزة عبدالكريم الحلم الكبير بتحوله من مجرد مرافق لواحد من أهم لاعبي منتخب مصر والجميع يتنبأ له بمستقبل باهر.